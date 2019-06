Marc de Hond gaat na operatie weer podium op

„Op de een of andere manier went het ook wel weer snel om twee maanden (!) nièt in het ziekenhuis te hoeven overnachten”, schrijft hij maandag op zijn weblog. „Ik probeer mijn gewone leven weer een beetje op te pakken. De afgelopen weken heb ik geschreven aan een stand-up-comedy stukje waarin ik vertel wat ik het afgelopen half jaar zoal heb meegemaakt.” De Hond wil niet bekendmaken in welk theater dit zal zijn. „Maar vanaf januari 2020 staat in ieder geval mijn theatertour Voortschrijdend inzicht op de planning.”

Ook zal de zoon van opiniepeiler Maurice de Hond komende week voor YouTube en Ziggo het commentaar verzorgen bij het EK rolstoelbasketbal. „Ik zou iedereen willen aansporen onze dames in Rotterdam te komen aanmoedigen (30 juni t/m 7 juli)”, voegt hij daaraan toe.

De dreiging van de terugkeer van de kanker zit overigens nog steeds in zijn achterhoofd. „Bij elk plan dat ik maak voor de nabije toekomst of verre toekomst zegt een stemmetje in mijn hoofd: „ik hoop maar dat het door kan gaan.” Ik voel me op dit moment uitstekend, maar dat zegt niets over wat er op microniveau in mijn lichaam aan de hand is. Ik weet dat ik altijd maar één CT-scan verwijderd ben van een nieuw medisch traject.”