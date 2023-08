Ne-Yo snapt ouders niet die kinderen geslachtsoperatie laten doen

„Ik heb het gevoel dat ouders bijna zijn vergeten wat hun rol is. Als je zoontje naar je toekomt en zegt ’papa, ik wil een meisje zijn’, laat je hem dat dan gewoon denken?”, vraagt de zanger zich af. „Hoe komt hij überhaupt aan dat idee? Als je zo’n 5-jarige de hele dag snoep laat eten, gebeurt dat. Wanneer werd het een goed idee om een 5-, een 6- of een 12-jarige zo’n levensveranderende beslissing te laten nemen?”

Ne-Yo, bekend van nummers als Closer en zelf vader van zeven kinderen, voegt eraan toe dat hij uit een andere tijd komt. „Toen was een man nog een man en een vrouw gewoon een vrouw. Er waren twee genders en zo was het. Je kon je als een goudvis identificeren als je dat wilde, maar dat was niet mijn probleem. Het wordt pas mijn probleem als je wil dat ik meespeel. Ik ga je geen goudvis noemen.”