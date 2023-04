Bram Krikke & Tom van der Weerd lanceren eigen stripboek

Dikmans is een vaste luisteraar van Qmusic die een aantal maanden geleden in de Q-app deelde dat hij aan het striptekenen was. Nog diezelfde dag werd hij teruggebeld in de uitzending en van het een kwam het ander. Een half jaar later, ziet het stripboek vol verhalen over Tom & Bram het levenslicht.

Het stripboek is deels fictie en deels gebaseerd op de realiteit, maar de lezer leert de dj’s hoe dan ook een beetje beter kennen. Zo vertelt Tom over zijn grote angst voor ballonnen en heeft Bram een aantal bijzondere verzamelingen.

Een impressie van het stripboek De Avonturen van Tom & Bram. Ⓒ Qmusic

Luisteraars kunnen een exemplaar winnen tijdens het programma van Tom & Bram.