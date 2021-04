Freek Vonk gaat in dececmber weer optreden

De kaartverkoop gaat vrijdagmiddag van start. Zijn vorige shows in AFAS Live waren heel snel uitverkocht. Het is niet bekend hoeveel kaarten er precies worden verkocht en of de voorstelling coronaproof is. De woordvoerder van Vonk was vrijdagochtend niet bereikbaar.

Op dit moment zijn alle theaterzalen en concertpodia nog dicht vanwege de coronalockdown. Het is onduidelijk wanneer hier verandering in komt en hoeveel mensen theaters tegen die tijd mogen ontvangen.