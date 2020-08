Bedrogen Sofia verstopt zich niet langer meer

In Palma de Mallorca probeert koningin Sofia, met achter haar haar zus Irene, weer enigszins de rust te hervinden. Ⓒ BSR Agency

Wat een respect voor KONINGIN SOFIA! Nadat haar echtgenoot JUAN CARLOS met de staart tussen de benen Spanje verliet, is voor haar nóg een bijzonder pijnlijke affaire naar buiten gekomen. Het hele land weet nu dat zij hem veertig jaar lang heeft moeten delen met MARTA GAYÁ, de vrouw met wie hij nu samen schijnt te zijn. Naast de VIJFDUIZEND minnaressen die aan hem werden toegeschreven, blijkt hij ook al sinds 1980 dezelfde maîtresse te hebben, die nu met hem in een luxe hotelpaleis in Abu Dhabi verblijft.