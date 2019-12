Monica Geuze lanceert eerste kledinglijn

„Ik ben achter de schermen al maanden bezig met het ontwerpen van deze collectie en het is bíjna zo ver”, zegt Monica. „Mijn collectie bestaat uit items die absoluut niet mogen ontbreken in je partygarderobe. Zo heb ik onder andere een oversized blazer met pailletten ontworpen, een van onder ruimvallende latex broek, een tweedelig pak waarvan de fitting echt perfect is en ook een satin jurk in het rood.”

Monica is samen met de online shop NA-KD een samenwerking aangegaan en heeft, net zoals veel andere bekende influencers, een eigen kledinglijn mogen ontwerpen. Presentatrice Anna Nooshin en YouTuber Noor de Groot, ook wel bekend als Queen of Jet Lags, gingen haar al voor.