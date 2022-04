Bilal Wahib mikt weer op nieuwe filmrol

„Er ligt een aantal aanvragen dus het kan zomaar zijn dat ik weer in een film ga spelen”, vertelt Bilal tegen het ANP. Het maakt hem eigenlijk niet veel uit wat voor film het dan is. Hij heeft als enige eis dat het script „goed genoeg” moet zijn.

„Ik zoek meer naar een leuke tijd. En dat kan in alle vormen”, vervolgt de 23-jarige Bilal. „Dat kan arthouse zijn, comedy of misschien wel een actiefilm. Al maakt Nederland niet veel actiefilms. Dus ik denk dat het dan wel een comedy gaat worden. Ik denk dat ik daar nu ook het meeste zin in heb.”

Bilal speelde de afgelopen jaren onder meer in films als De Libi, Paradise Drifters en Meskina. Ook had hij rollen in de tv-series Mocro Maffia en Red Light. Voor zijn vertolking van Yousef in Paradise Drifters kreeg Bilal in 2020 een Gouden Kalf voor beste mannelijke bijrol.

De acteur kwam vorig jaar onder vuur te liggen nadat hij een minderjarige jongen op het platform vroeg zijn geslachtsdeel te laten zien. Hij werd daarna aangehouden op verdenking van het vervaardigen en verspreiden van kinderporno. De zaak werd later geseponeerd.