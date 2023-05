Post Malone helpt Schotse artiest met aanbetaling huis

De Amerikaanse zanger was bij een optreden van de Schotse zanger in Glasgow. Toen Coleman klaar was met zijn optreden, werd de zanger uitgenodigd om Post Malone te ontmoeten, die hem vertelde dat hij „het geweldig had gedaan.” „Hij zei, wil je wat drinken?”, vertelde Coleman bij de BBC. „Ik zei: luister, ik ben aan het sparen voor een huis, dus ik drink nu niet. Wat stom was, zeiden mijn vrienden.” Die vroegen zich af hoe Coleman een drankje van de Amerikaanse rapper kon afslaan.

De Rockstar-zanger liet echter weten dat hij de beslissing van Coleman respecteerde en nodigde hem vervolgens uit om te zingen op de officiële afterparty van zijn concert. Post Malone was namelijk in de stad om op te treden in de Hydro als onderdeel van zijn Twelve Carat tour. „Hij zei als eerste, hoeveel vraag je? Ik zei: niets. Het is Post Malone, dit is de kans van je leven. Hij raakte met me aan de praat en bood aan me te helpen met mijn aanbetaling.”

Ook bood Post Malone aan om naar meer muziek van Coleman te luisteren, waarbij hij zijn telefoonnummer gaf. De Schotse artiest noemt de ontmoeting „bizar.” Hij heeft niet verteld hoeveel Post Malone hem schonk, maar zei wel: „Er gingen verhalen rond dat hij een huis voor me had gekocht. Uiteraard heeft dit ertoe bijgedragen dat ik nu een aanbetaling heb.”