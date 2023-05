Andrew Lloyd Webber vond steun in schrijven kroningsmuziek na overlijden zoon

In gesprek met Channel 4 News vertelde Webber over het maken van het lied Make a joyful noise, dat zaterdag voor het eerst publiekelijk zal worden opgevoerd tijdens de kroning in Westminster Abbey. Het creatieproces van het vrolijke lied diende voor Webber als „een soort tegengif voor wat er in mijn persoonlijke leven gebeurde”.

De zoon van de componist overleed in maart op 43-jarige leeftijd. Nicholas Lloyd Webber leed aan maagkanker.

Eerder in het gesprek noemde de componist het een „enorme eer” om gevraagd te worden een lied te maken voor de kroning. Hij noemde koning Charles een „bijzondere man”. „Iemand die sprak over klimaatverandering, jaren voordat anderen daarmee begonnen. Iemand die geeft om kunst, muziek, de gemeenschap. Ik kan alleen maar zeggen dat ik vereerd ben om te schrijven over die man.”