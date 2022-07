Nicole Shanahan ontkent affaire met Elon Musk: ’Regelrechte leugen’

Via haar advocaat ging Nicole Shanahan zelfs zo ver dat ze suggereerde dat de geruchten ’lasterlijk’ waren. „Vergis je niet, iedere bewering dat Nicole een affaire had met Elon Musk is niet alleen een regelrechte leugen, maar ook lasterlijk”, vertelde Shanahan’s advocaat Bryan Freedman, dinsdag aan DailyMail.

The Wall Street Journal publiceerde zondag een artikel waarin werd beweerd dat Musk en Shanahan afgelopen december een kortstondige affaire hebben gehad. Hoewel zij destijds gescheiden was met de Google medeoprichter, woonden ze nog toentertijd nog steeds samen. Brin, die lange tijd goed bevriend was met Musk, vroeg afgelopen januari de scheiding aan wegens ’onoverbrugbare verschillen’.

Eerder ontkende Musk via Twitter al dat de aantijgingen ’complete onzin’ zijn en hij onlangs nog met Brin op een feestje was. Musk zegt Brins echtgenote de afgelopen jaren slechts een aantal keer gezien te hebben, ’steeds met andere mensen erbij, niks romantisch’.