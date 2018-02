COC boos over parodie René van der Gijp

Aanleiding voor de grap was het nieuws van de Vlaamse tv-verslaggever Boudewijn van Spilbeeck, die voortaan als vrouw door het leven gaat. Het transgendernetwerk en COC kunnen er niet om lachen en noemen de parodie van VI treurig. Ze verwijten de programmamakers trans- en homofobie.

„Iemand worstelt een leven lang met haar identiteit, heeft de moed om daar publiek voor uit te komen en het enige wat de heren van VI kunnen verzinnen is om zo iemand belachelijk te maken”, laten de belangenorganisaties weten.

Vorige eeuw

„Blijkbaar zijn ze met hun ideeën over transgenderpersonen en homo’s diep in de vorige eeuw blijven hangen, en na het zoveelste incident krijg je de indruk dat dat ook niet meer gaat veranderen”, reageren TNN-voorzitter Brand Berghouwer en COC-voorzitter Tanja Ineke. Ze roepen de sponsors op te stoppen met de talkshow. „Wat ons betreft gaat de stekker eruit.” Berghouwer en Ineke willen graag in gesprek met de sponsoren om hun standpunt toe te lichten.

Heineken en Gillette hebben recent al een gesprek gehad met RTL over eerdere vermeend seksistische, racistische en homofobe uitspraken aan tafel bij Voetbal Inside. Maar René van der Gijp en Johan Derksen zijn na deze gesprekken niet op hun uitspraken aangesproken.