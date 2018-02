Uma Thurman slachtoffer van Harvey Weinstein

Uma zegt dat ze samen in zijn hotelsuite waren toen hij zichzelf plotseling aan haar opdrong. Ze heeft hem schreeuwend van zich afgeduwd, waarna hij volgens haar ’als een hagedis weg kronkelde’. De volgende dag stuurde hij haar bloemen en bood hij zijn excuses aan.

De actrice vertelt in de New York Times ook dat zij eerder met Weinstein in een hotelkamer in Parijs een script bespraken toen hij haar vroeg hem te vergezellen in een stoombad. Uma zegt Weinstein te hebben gewaarschuwd nadat hij zijn excuses had aangeboden: „Als je mij aandoet wat je anderen hebt aangedaan, dan kost dat je carrière, je reputatie en je familie. Dat beloof ik je.”

Uma Thuman bleef daarna werken met Weinstein, met wie ze grote successen boekte met onder andere de film Pulp Fiction. De Kill Bill-actrice had in de MeToo-discussie al aangekondigd dat ze haar verhaal zou doen zodra ze eraan toe was.

Weinstein bevestigt de gebeurtenissen in de Londense hotelkamer, maar ontkent dat haar afwijzing negatieve gevolgen had voor haar carrière.