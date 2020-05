Rijksmuseum krijgt schilderij Spranger als symbool voor coronatijd

Bartholomeus Spranger was rond 1600 een van de belangrijkste kunstenaars in Europa. Het zeer verfijnde Engelen dragen het lichaam van Christus schilderde hij rond 1587 op koper en geldt als een van zijn meesterwerken.

Het werk, dat is geschilderd voor privédevotie, genoot al snel brede bekendheid omdat kunstenaar Hendrick Goltzius het datzelfde jaar reproduceerde in een prent, die in grote oplage werd gedrukt en verspreid.

Moeilijke periode

Bob Haboldt vindt het werk een symbool voor deze tijd: „Corona heeft mij geraakt, vooral emotioneel. Het was voor mij een aanleiding voor reflectie. Hoe kan ik bijdragen? Hoe kunnen we deze periode memoreren? Het mooie van een schilderij is dat het voor eeuwig blijft en als monument kan fungeren voor de moeilijke periode waar we doorheen gaan. Ik besloot daartoe dit uitzonderlijke werk van Bartholomeus Spranger te schenken aan het Rijksmuseum. In de eerste plaats voor iedereen als nagedachtenis aan de slachtoffers van het coronavirus, maar ook als voorbeeld voor iedereen om goed te doen voor musea. Ik hoop dat anderen volgen.”

Het museum is dankbaar, zo laat Taco Dibbits weten: „Wij zien dat in deze moeilijke tijd kunst aan velen houvast biedt en een bron van hoop en reflectie is. De kunst in de musea in Nederland is de afgelopen eeuwen voor een groot deel door burgers geschonken, overtuigd van het belang voor het publiek.”

Man van Smarten

Spranger schilderde op de kleine koperplaat een beeld van barmhartigheid, de imago pietatis. Te zien is het door engelen gedragen lichaam van Christus, beschenen door hemels licht. De zogenaamde ’Man van Smarten’ wordt bijna frontaal aan ons getoond. Het engeltje op de voorgrond houdt een mand met passiewerktuigen als de doornenkroon en de spijkers waarmee Christus gekruisigd werd, vast. Op de achtergrond zijn de drie Maria's op weg naar het graf, dat ze leeg zullen aantreffen.

De uit Antwerpen afkomstige Bartholomeus Spranger was vanaf 1581 hofschilder van de Habsburgse keizer Rudolf II in Praag, de grootste kunstverzamelaar van zijn tijd. Als een van de belangrijkste en invloedrijkste kunstenaars aan het Praagse hof belichaamde hij de nieuwe stijl van het Europese maniërisme. Zijn eerdere verblijf in Italië en vooral Rome had grote invloed op zijn werk, waarin hij op unieke wijze de Nederlandse traditie en het Romeinse maniërisme wist te combineren. De schilderijen die hij vervolgens maakte, werden door de keizer en zijn gevolg hoog gewaardeerd.

Naast dit werk van Spranger bevindt zich in het Rijksmuseum onder andere het grote schilderij Venus en Adonis (ca. 1585-90) en de spectaculaire tekening Het huwelijk van Cupido en Psyche (1586-87).