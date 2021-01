Actrice Liv Tyler geveld door corona

Tyler is naar eigen zeggen in 2020 heel zorgvuldig omgegaan met het virus. Ze is in september zelfs gestopt met acteren in haar show 911: Lone Star, vanwege de angst voor het coronavirus. „Mijn familie en ik zijn 2020 veilig doorgekomen”, schrijft Liv. „Maar op de laatste dag van het jaar werd ik positief getest op Covid-19. Wat een schok. De rest van mijn familie en bubbel is gelukkig negatief getest.”

De actrice schrijft in haar bericht dat ze het virus maar raar vindt. „Het beïnvloedt iedereen zo verschillend. Ik had geluk en heb een lichte versie gehad, maar alsnog heb ik tien dagen in isolatie gezeten. Dat doet rare dingen met je hoofd.”

Gelukkig beurde Liv’s kinderen haar op. „Ze schoven kleine briefjes en kleurplaten onder de deur door. Dat liet me altijd beter voelen.”