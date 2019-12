3FM haalt in drie dagen ruim zes ton op

Om precies te zijn staat de teller halverwege de actie op 629.333 euro. Dat bedrag kwam onder meer tot stand door studenten in Nijmegen, die ruim 12.000 euro bij elkaar sprokkelden. Vorig jaar was de tussenstand van Serious Request na drie dagen 494.582 euro.

3FM haalde jarenlang met vaste dj’s in het Glazen Huis geld op voor het Rode Kruis. Vorig jaar werd besloten om het roer drastisch om te gooien nadat de animo voor de actie al een tijdje terugliep. De eerste editie van Serious Request: The Lifeline bracht in totaal 1,3 miljoen euro op.