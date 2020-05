Rick Brandsteder: ’Ik voel me een beetje een nieuwe Robert ten Brink’

„Ik hoorde de term Doctor Love al voorbijkomen, dat voelt lekker! Ik voel me een beetje een nieuwe Robert ten Brink, en die rol bevalt me wel. Mochten ze bellen voor All You Need Is Love, dan sta ik vooraan, dat begrijp je.”

Nu presenteert Brandsteder nog The Bachelorette, waarin hij probeert Gaby Blaaser aan de ware te koppelen. „Het is voor mij ook een nieuwe rol en ik moet zeggen dat het me heel goed past”, aldus de presentator. „Het is natuurlijk heel erg positief, je zoekt de liefde en dat is uiteindelijk wel het mooiste wat er is in het leven.”