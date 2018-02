Voert de Mol een circusact op?

Het was weer een aflevering vol chaos, hectiek en verwarring. Oftewel, een sfeer waar de Mol prima in gedijt. Allereerst mag hij of zij deze aflevering zijn kunstjes vertonen in het circus van Tblisi. De opdracht lijkt simpel: een kaartenhuis bouwen. Eitje, toch? Nou, niet met een stel doodenge horrorclowns die in je nek hijgen. Olcay is er niet van onder de indruk. 'Ga weg, ik heb geen tijd voor jullie', zegt ze geïrriteerd. Een (cirucs)act, of is ze echt zo koelbloedig? Ondertussen is de opdracht natuurlijk een feest voor de Mol, want die kan tussen de ballonnen, roze tutu's en popcorn ongezien geld wegmoffelen.

Ondertussen stelt Ruben het penningmeesterschap van Olcay ter discussie, waarmee hij de pot van haar weet te ontfutselen. Meteen daarna krijgt hij de verantwoordelijkheid om cruciale beslissingen te nemen in de volgende opdracht. Toeval, of had hij voorkennis? Als goedmakertje geeft hij Olcay het hoogste bedrag mee: 1000 euro. Waarmee hij meteen zijn punt kracht bij zet, dat hij zelf beter te vertrouwen is met geld.

De autostoelendans is verder exact wat de titel van de opdracht belooft: één grote chaos. Iedereen rent als een kip zonder kop rond, zelfs de immer kalme Stine zien we heel eventjes een soort van snelwandelpasje inzetten. Toch is Loes uiteindelijk de enige die oprecht – en buiten adem – geld over de finish brengt. Net als in het circus. Tactisch gezien niet echt slim, dat fanatisme. De andere kandidaten kunnen haar namelijk meteen van hun verdachtenlijstje strepen, waardoor haar kansen bij de test met de minuut slinken. En inderdaad, ze moet naar huis. Zou Olcay ook dit keer weer 'liefdesverdriet' krijgen?

Hoogtepunt

Absoluut de droge opmerkingen van Olcay. Tegen de taxichauffeur: 'Can you go Speedy Gonzales? You know, like lightning?'

En een eervolle vermelding voor het omaatje dat in de circuspiste alle troep opruimt. Leek het maar zo, of was dat stiekem een figurantenrol voor Ron Boszhard met een pruik op?

Dieptepunt

De bondgenootschappen zijn nog nooit zo nep geweest als in deze groep. Er worden verschillende bondjes gesmeed, maar geen enkel koppel lijkt elkaar daadwerkelijk te vertrouwen.

Opvallend

Waar is Simone tijdens de autostoelendans?! Zij is tijdens de hele opdracht amper in beeld. Heeft ze zo hard gerend dat ze de cameraman is kwijtgeraakt, of deed ze verdachte dingen die de montage er uitgefilterd heeft?

Ook opvallend, blijkt wel uit de explosie op Twitter en de appjes van mijn WIDM-vrienden: de tepels van Olcay. 'Ze staren je de hele tijd aan', aldus vriendin R. Even later gevolgd door: 'Heeft ze nog iets aan onder die jas?'