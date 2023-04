Ellie Goulding kreeg tijdens zwangerschap paniekaanvallen

Ⓒ Getty Images

Ellie Goulding kampt sinds haar zwangerschap met paniekaanvallen. In een interview met de Britse krant The Independent vertelt de 36-jarige zangeres, die in april 2021 moeder werd van zoontje Arthur, openhartig over de manier waarop ze daar mee omgaat.