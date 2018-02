Moederkloek start nieuw leven

Het klinkt te goed om waar te zijn. Een pittoresk huis met bijgebouwen en een lap grond op een prachtige plek in Frankrijk voor maar zestigduizend euro. Dat kan toch niet meer dan een bouwval zijn? En gezien de eerdere afleveringen wordt het weer smullen van de bureaucratie over de grens, van aannemers die hun afspraken niet nakomen, wanhopige echtparen die half in een scheiding liggen vanwege de stress en kinderen die in een hoekje op een Frans schoolplein staan te verkommeren omdat ze hun medeleerlingen niet kunnen verstaan. Of...?

Het begint inderdaad al redelijk onheilspellend. Moederkloek Marjan (45) – ’Ik ben geboren om veel kinderen te krijgen’ – moet vijf van haar zeven kinderen in Nederland achterlaten. En ook haar geliefde werk bij dementerende ouderen – ’Het is zo'n fijn gevoel om mensen geborgenheid te bieden’ – stopt.

Personal trainer en 'fitness-gek' Mike (49) kan dankzij een voorschot op een erfenis de Franse droom gestalte gaan geven. Hij is een man van weinig woorden.

Marjan – ’Het moederen over iedereen ga ik wel missen’ – stelt echter dat de dood van zowel haar vader als Mikes vader het besef heeft gebracht: we moeten nu doen waar we van dromen. Dus pakken ze de koffers en gaan ze eerst op klusvakantie naar hun nieuwe stek. En vanaf dat moment gaat het eigenlijk allemaal van een leien dakje.

Hoogtepunt

Mike mag in de plaatselijke feestzaal zumbalessen geven. En daar komt een behoorlijke hoeveelheid dames in alle soorten en maten op af!

Dieptepunt

Als je de vijf kinderen in Nederland wilt bellen, kan dat niet vanaf de plek waar de Van Zadelhoffs wonen. Daar is namelijk nauwelijks bereik voor de mobieltjes. Maar het echte drama is netjes weggewerkt: anderhalf jaar na het begin van het avontuur zijn de gastenkamers en de safaritent volop in bedrijf, maar in het eigen huis van de Van Zadelhoffs is het nog steeds kamperen.

Verrassing

Tienerdochter Yara heeft heeft er eerst helemaal geen zin in. Haar vriendinnen achterlaten en ook niet meer binnen vijf minuten kunnen shoppen. Bovendien lijkt de school waar ze heen gaat wel een gevangenis! En tot overmaat van ramp is ze omdat ze nog niet zo goed Frans spreekt, een klas teruggezet. Maar dan... blijkt er opeens in haar dorp een Engelse jongen te wonen, die de rottige kant van emigreren ook kent. En er slaat een vonk over!