Werkende moeder in totale chaos

Haar ene zoon heeft in bed geplast, de ander pompt z’n muziek ’s ochtends vroeg door het huis. Dorien maakt hun lunch klaar, haar echtgenoot pikt er een boterham tussenuit. De gynaecoloog neemt niet op. Moeder Monique lijkt een affaire te hebben. En dan de grootste klap van de dag: een knobbeltje in Doriens borst.

Intussen weigert ze om een vervolgafspraak met de dokter maken. De wankelende moeder weet hoe ze voor anderen moet zorgen, maar verwaarloost haar eigen leven. Langzaamaan begint ze dat ook zelf te beseffen.

Mix van klucht en drama

Je zou niet zeggen dat deze prettige mix van klucht en drama is gemaakt door een debuterend speelfilmregisseur en een hoofdrolspeelster zonder enige camera-ervaring. Filmmaakster Anke Blondé weet soepel te schakelen tussen humor en ernst. Kunstenares Kim Snauwaert kan zowel ontwapenend klein als doortastend en grappig uit de hoek komen.

Jammer alleen dat het verhaal uiteindelijk net te snel wordt afgewikkeld. The best of Dorien B. had een kwartiertje langer mogen duren. Maar we hebben twee nieuwe talenten om in de gaten te houden, zoveel is zeker duidelijk.

✭✭✭✭