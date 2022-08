Smaadzaak van halfzus Meghan staat gepland voor oktober 2023

Samantha klaagde Meghan, die dezelfde vader heeft als zij, aan om uitspraken die ze vorig jaar deed in een televisie-interview met Oprah Winfrey. Samantha stelt dat de vrouw van prins Harry daarin heeft gelogen en ’kwaadaardige’ dingen heeft gezegd.

Zo viel Samantha onder meer over het feit dat de hertogin van Sussex zei dat ze enig kind is. „De lasterlijke ondertoon is dat de aanklagende partij geen enkele relatie had met haar zus Meghan, dat zij nagenoeg vreemden van elkaar waren en dat de aanklagende partij een lucratieve carrière heeft opgebouwd door onware verhalen te verkopen terwijl ze niets weet van de jeugd van de gedaagde”, staat in de aanklacht. De halfzus van Meghan eist een schadevergoeding.

De advocaat van Meghan noemde de aanklacht eerder al ’nergens op gebaseerd’ en ’absurd’. Daarnaast zei hij: „We gaan hier zo min mogelijk aandacht aan besteden, meer verdient dit niet.”