Ex Phil Collins alweer gescheiden van nieuwe man: ’Emotionele stress door coronacrisis’

De 47-jarige Cevey noemt in haar bericht de coronacrisis als een van de redenen voor het mislukte huwelijk met de 15 jaar jongere Bates. Zij stelt dat ze zich heel anders gedroeg door de stress die de coronacrisis met zich meebracht. Ook zegt Cevey, die het bericht ondertekende als Orianne Collins, dat hun advocaten de zaak vanaf nu achter gesloten deuren zullen behandelen.

Cevey trouwde vorig jaar in het geheim met Bates, wat uitmondde in een flinke ruzie met haar ex-man Collins. Nadat de zanger er achter kwam dat Cevey in het geheim was getrouwd, probeerde hij haar uit hun huis in Miami te zetten. Zij weigerde een tijdlang de woning te verlaten, maar kwam tot een overeenkomst met haar ex waarna ze uiteindelijk uit de woning vertrok.

In de slepende ruzie verkocht Cevey een aantal gouden platen en awards van haar ex-man. Ook in de rechtszaal werd er flink met modder gegooid. Cevey beweerde onder meer dat de 70-jarige zanger niets meer in bed presteerde en hij vreselijk stonk omdat hij zich al meer dan een jaar niet had gedoucht.