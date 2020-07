Wesly Bronkhorst en vriendin verwachten kindje

„Lieve mensen, na een lange periode met z’n allen in deze crisis te hebben verkeerd, hebben wij fantastisch mooi nieuws”, vertelt Bronkhorst in een video. „We zijn in blijde verwachting!”

De volkszanger en zijn vriendin Claudia hebben elkaar op de werkvloer ontmoet, maar de vlonk sloeg pas na acht jaar over.

In 2019 liep zijn relatie met Esmee op de klippen.