Weduwe en zoon staan stil bij sterfdag Hugh Hefner

„Drie jaar alweer, het is moeilijk te geloven”, liet Crystal weten bij een foto van haar en Hugh samen. „Dank dat je altijd achter me stond, dat je me hebt geleerd wat goedheid is, dat je me het gevoel gaf dat ik belangrijk was, en dat je me tien jaar lang lief hebt gehad. Ik ben voor altijd dankbaar.”

Ook Hughs jongste zoon Cooper Hefner liet van zich horen op de sterfdag van zijn pa. Hij deelde een foto uit zijn jeugd waarop hij samen met zijn broer Marston en zijn vader staat. „We hebben onze vader vandaag drie jaar geleden verloren. Vanmiddag zullen we worden bijgestaan door Jack en Pepsi”, schrijft hij daarbij, refererend aan zijn vaders favoriete drankjes: Jack Daniels en Pepsi cola. „We zullen zijn leven vieren en onze liefde voor hem. We missen je en houden van je, pap.”