’Tweede huwelijk Sophia Bush gestrand’

Nog geen twee maanden geleden stonden Bush en Hughes stil bij hun eenjarig huwelijk. Waarom ze uit elkaar gaan, is niet duidelijk. Wel weet People te melden dat de twee samen blijven werken in hun stichting The Bush Hughes Foundation For Progress en dat ze „goede vrienden” blijven.

Bush was hiervoor al een keer eerder getrouwd. Dat huwelijk met acteur Chad Michael Murray hield ook niet lang stand. Nadat ze in 2005 in het huwelijksbootje stapten gingen de twee hetzelfde jaar nog uit elkaar, de scheiding volgde een jaar later.