Billie Eilish: ’Ik werd blootgesteld aan porno toen ik 11 was’

„Als vrouw vind ik porno echt onterend”, aldus Eilish. „Ik keek vroeger veel porno, moet ik bekennen. Ik begon ermee toen ik iets van 11 jaar was. Daar heb ik echt schade van opgelopen, ik vind het vreselijk dat ik aan zoveel porno werd blootgesteld. Ik kan er zo boos om worden dat porno zo populair is, en zo boos op mezelf dat ik dacht dat dat oké was.”

De zangeres legde uit dat ze zo tegen porno is omdat het jonge mensen een verkeerd idee geeft van hoe seks, geslachtsdelen en lichamen in het algemeen eruit horen te zien. Ze merkte zelf toen ze seksueel actief werd hoeveel invloed dat op haar had gehad. „De eerste paar keer dat ik seks had zei ik geen nee tegen dingen die niet oké waren. En dat was omdat ik de indruk had gekregen dat ik dat hoorde te doen.”