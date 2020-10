Vermiste Belgische YouTuber Kastiop (22) dood teruggevonden in Nederland

Afgelopen week waren er nog grote zoekacties naar Kacper in het Albertkanaal in de Belgische provincie Limburg, maar zonder resultaat. Vissers merkten deze ochtend het lichaam van Przybylski in het Julianakanaal in Stein op.

Dat Przybylski is teruggevonden, bevestigt het parket van Limburg aan de krant: „Er zijn geen aanwijzingen van de betrokkenheid van een ander persoon”, zegt parketmagistrate Anja De Schutter. Over de oorzaak doet het parket geen uitspraken.

De gemeente Stein ligt net over de Belgisch-Nederlandse grens, op zo’n 40 kilometer van Hasselt. Przybylski was sinds vrijdag 23 oktober vermist. Hij verliet rond 16.30 uur het huis van zijn moeder in Hasselt. Sindsdien was hij spoorloos.

De Belgisch-Poolse vlogger was één van de bekendste Vlamingen op YouTube. Zijn kanaal telt 290.000 abonnees. Kastiop is voor veel jongeren dan ook een echte bekende Vlaming ondanks dat hij nooit op televisie is verschenen. De laatste video die hij publiceerde, dateert van twee weken voor zijn verdwijning.

Een goede vriend van Kacper, YouTuber Ergin, deelt op sociale media zijn verdriet. Hij twittert: „Na dagenlang in paniek gezeten te hebben.. elke dag in stress met de zoektocht naar jou. Ben je weer bij ons.. maar niet zoals we hebben gehoopt.. Kacper ik hou van je. Ik mis je, ik zal je voor altijd missen. Je lach en je leuke herinneringen draag ik in mn hart voor altijd.”