Rijksakademie zet ateliers voortaan zomers open

Performance van Mette Sterre op de Rijksakademie Ⓒ Foto Tomek Dersu Aaron

Er gaapt een groot rond gat in de vloer van het atelier van Aldo Eparza Ramos op de Amsterdamse Rijksakademie. De Mexicaans-Nederlandse kunstenaar ging dwars door de fundamenten van de voormalige stallen totdat hij de aarde raakte. The Earthport noemt hij zijn ingreep, die veel van een zitkuil wegheeft. Want dit is een plek waarin bezoekers weer in contact met elkaar en met moeder aarde kunnen komen, door in de kring met hun voeten in het zand te gaan zitten.