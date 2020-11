Primeur: dj Sam Feldt doet het met Tabitha

Een grote eer vindt de populaire dj het om met zangeres Tabitha samen te werken. Uniek ook, want hij werkt niet vaak met Nederlandse artiesten, vertelt hij. Maar Tabitha had hij al langer op het vizier. „Ze is de meest gestreamde vrouwelijke artiest van dit moment. We waren allebei aan het kijken of we iets samen konden doen.”

Hij kende haar al van haar eerdere samenwerking met Kriss Kross en beluisterde ook al haar eigen singles. Sam Feldt vindt haar eigenlijk ook niet te missen. „Als je in Nederland woont en je zet d eradio aan, dan ken je haar naam wel goed.”

The Best Days met Karma Child en Tabitha komt vrijdag uit. „Een plaat die bij ons allebei uit het hart kwam, het was meteen raak. Ik ben er heel erg blij mee.” Het nummer komt een week na Home Sweet Home uit en daarmee is het nog niet afgelopen. „Volgende week komt er nog een plaat uit: Everything about you. Alledrie de nummers komen op de Home Sweet Home EP.” Van stilzitten is daarna nog geen sprake voor de Nederlandse dj. „Ik ben al druk bezig met album voor volgend jaar met aantal grote popartiesten, gaat heel tof worden.”