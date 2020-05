’Phoebe’ in Netflix-comedy over krijgsmacht in het heelal

Generaal Mark Naird moet een Amerikaanse legeronderdeel in het heelal opzetten in de nieuwe Netflix-comedy Space Force. Ⓒ NETFLIX

Kisten op de maan! Na de voorzichtige stapjes die Neil Armstrong in 1969 op die planeet zette, moeten daar nu uiterlijk in 2024 legerkisten stampen. Dat is de opmerkelijke opdracht die de weinig heldhaftige generaal Mark Naird (Steve Carell) op zijn bord krijgt, nadat hij is aangewezen als voorman van een gloednieuwe afdeling van de Amerikaanse krijgsmacht.