BnnVara in gesprek met Giel Beelen over kruidenmengsel

Shambala zou degene die het drinkt helpen zijn of haar ’innerlijke zelf te vinden’. In Radar bekritiseerden voedselexperts het mengsel. Beelen zelf kwam ook aan het woord en kon niet duidelijk maken in welke verhouding de ingrediënten precies in het drankje zitten.

Een farmacoloog sprak van een ’tikkende tijdbom’ omdat Shambala een zogenoemde serotonineshock zou kunnen veroorzaken. Dat komt door de MAO-remmers, een anti-depressivum, in het product. Bij een serotonineshock gaat de hoeveelheid serotonine, het stofje in de hersenen dat onder andere zorgt voor een goede stemming en meer zelfvertrouwen, in het lichaam flink omhoog. Dat kan zorgen voor een vergiftiging.

„We vinden het goed dat Radar het middel onderzoekt dat Giel aanprijst. Met programma’s als Boos, Kassa of Zembla nemen we zelf ook dit soort zaken onder de loep. Indien er dingen gebeuren die niet in de haak zijn is het goed als dit aan het licht gebracht wordt”, aldus de omroep. „Dit is een activiteit van Giel die volledig losstaat van BnnVara, maar we gaan wel het gesprek aan met hem over de wenselijkheid hiervan.”

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) liet woensdag weten een onderzoek te starten naar het middel. Het is onduidelijk hoelang het onderzoek naar Shambala gaat duren.