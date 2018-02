Boomsma: Voetbal Inside beledigt sportwereld

De act leverde veel boze reacties op; onder meer COC, PvdA en GroenLinks roepen sponsors op hun handen van het programma af te trekken.

„Ik vroeg me af waarom niemand Derksen en Van der Gijp in bescherming neemt”, vraagt Boomsma zich af. „Het is niet de eerste keer dat zij een indrukwekkend gebrek aan kennis op tafel smijten.” De presentator maakte de afgelopen jaren diverse programma’s over homoseksuele jongeren en transgenders die uit de kast kwamen. „Natuurlijk is het niet hun verantwoordelijkheid om bij te dragen aan emancipatie, om te voorkomen dat het zelfmoordpercentage onder transgenders blijft stijgen. Dat inlevingsvermogen kun je niet van iedereen verwachten. Maar je kunt wel vragen of zij zich niet beter kunnen beperken tot de paar thema’s waar ze wel verstand van hebben.”

Geschiedenisboeken

Voetbal Inside kwam al vaker onder vuur te liggen vanwege seksistische en homofobe grappen. De presentatoren stellen als repliek altijd dat in voetbalkantines en kleedkamers zo wordt gepraat en dat overal grappen over gemaakt moeten kunnen worden.

„Wie de geschiedenisboeken kent, weet dat strijders voor het vrije woord in de meeste gevallen een zaak hadden waarvoor ze de barricades opgingen”, schrijft Boomsma. „Ze waren in de minderheid. Terwijl het papegaaien van de onderbuikgevoelens in Voetbal Inside nooit meer is dan een aanval op het kwetsbare. Lachen om mensen waar iedereen al om lacht.”

Helder standpunt

Ook de KNVB stelde zondag in een reactie „een heel duidelijk standpunt te hebben over homo-acceptatie in de sportwereld. We hebben ons daar de afgelopen jaren op heel veel manieren hard voor gemaakt. Maar we zijn niet bij machte om iedereen die iets meent over voetbal te moeten zeggen op de juiste gedachten te brengen.”

De sponsors waren zondag niet voor commentaar bereikbaar. RTL heeft laten weten in gesprek te gaan met de makers over de ’grap’. „De mannen krijgen alle ruimte om hun kijk op voetbal en de samenleving te geven. Dat betekent echter niet dat je van alles een grap moet maken”, aldus een zegsman.