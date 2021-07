Zevende kind Nick Cannon geboren

Columns & Opinie

’Birgit te oud om moeder te worden? Says who?’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws en het dagelijks leven. Dit keer de zwangere Birgit Schuurman die op Instagram, op haar 44ste verjaardag van zich afbijt. ’Ja, ik ben 60 als mijn kind 16 is, boeien!’, post ze. „I feel you, Birgit– zelf óók zwanger en over een maand 44.”...