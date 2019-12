George (6) en Charlotte (4) weten al wat daklozen zijn

Als hij de zesjarige prins George en de vierjarige prinses Charlotte naar school brengt, hebben ze het bijvoorbeeld over daklozen, vertelt de prins in de speciale kerstuitzending met de Britse baklegende Mary Berry.

Voor de tv-special van de BBC neemt William het jurylid van The Great British Bake Off mee naar een daklozenopvang van de organisatie The Passage, waar hij beschermheer van is, om samen met haar cupcakes te bakken. Diana nam William al op jonge leeftijd mee naar het daklozenproject. „Ik moet tussen acht en tien jaar zijn geweest, zoiets. Het had een grote impact op mij”, vertelt William.

Echte problemen

„Mijn moeder besefte dat het heel belangrijk is dat als je opgroeit, vooral als je opgroeit in een paleis zoals wij, dat je je realiseert hoe het leven is buiten de paleismuren en dat je echte mensen ziet worstelen met echte problemen.” William herinnert zich ook de handdruk van Diana met een aidspatiënt. „Dat heeft al onze opvattingen veranderd. Ze had aandacht voor goede doelen en kwetsbare mensen.”

Prins William gaat in gesprekken met zijn eigen kinderen dergelijke maatschappelijke kwesties niet uit de weg. „Als we onderweg naar school iemand tegenkomen die slaapt op straat, praat ik erover en wijs ik ze erop. Hoewel ze nog maar zes en vier jaar oud zijn, stellen ze me vragen als ’waarom kunnen die mensen niet naar huis?’. Dan probeer ik dat uit te leggen.”

A Berry Royal Christmas wordt maandagavond uitgezonden op BBC One.

