Engelstalig Songfestivalnummer Dries Roelvink heeft Italiaans tintje

„Er zijn niet echt sensationele dingen gebeurd, maar wat voor mij wel belangrijk is, is dat mijn inzending voor het Songfestival nu klaar is”, vertelt Roelvink. Over de titel en de tekst van het nummer wil de zanger nog niet te veel verklappen. „Ik kan alleen zeggen dat het een Engelstalig liedje is met een Italiaanse kreet erin.”

Roelvink liet vorige maand vrijwel meteen na de finale weten dat hij volgend jaar naar het Songfestival wil. Jeangu Macrooy, die Nederland dit jaar vertegenwoordigde, eindigde in de finale op de 23e plek. De Italiaanse rockband Måneskin won het liedjesfestijn.