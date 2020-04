Henk Krol eet geen vlees meer door coronacrisis

„Ik was geen vegetariër, maar ik ben het door deze hele situatie wel geworden”, stelde Krol. „Het bevalt mij uitstekend. Ik dacht niet dat ik zonder mijn lapje biefstuk kon. Maar tegenwoordig als ik kijk vind ik het al erg onsmakelijk eruit zien.”

De parlementariër zegt niemand te willen verplichten geen vlees te eten. „Maar dit is iets kleins waarmee mensen individueel iets kunnen veranderen: is al dat vlees wel nodig? Je moet niet altijd maar wijzen naar de politiek en de overheid.”

Structurele veranderingen

Krol wil graag na de coronacrisis dat er heel goed gekeken worden wat er structureel kan veranderen om een uitbraak als deze in de toekomst te voorkomen „Ik wil geen verwijten gaan maken, en niet meteen gaan zeggen: dit hebben we verkeerd gedaan. Maar we moeten wel zorgen dat de oorzaak van deze situatie hoog op de agenda komt te staan.”

De 50Plus-leider doelt daarmee ook op de manier waarop mensen met dieren omgaan, bevestigde hij. Het coronavirus manifesteerde zich als eerste op een markt in de Chinese plaats Wuhan.