Tiger King al in 64 miljoen huishoudens op de buis geweest

Tiger King - over de vete tussen Exotic en zijn tegenpool Carole Baskin, oprichtster van dierenrechtenclub Big Cat Rescue - is zo'n succes dat Netflix deze maand een epiloog maakte. De documentaire, inclusief extra aflevering, voert in vrijwel alle landen de lijst met best bekeken programma's aan.

Netflix deelt nauwelijks kijkcijfers. Dinsdag maakte de streamingdienst de kwartaalcijfers bekend en werden een paar succesnummers gedeeld. Zo trok de veelbesproken datingserie Love is Blind wereldwijd 30 miljoen kijkers en bladerden maar liefst 85 miljoen mensen naar de film Spenser Confidential. Het nieuwe seizoen van de serie Ozark werd al door 30 miljoen mensen bekeken. Voor volgend kwartaal verwacht Netflix veel van het nieuwe seizoen van onder meer de Spaanse serie La Casa de Papel en de Michael Jordan-documentaire The Last Dance.

De coronacrisis, die Netflix een recordaantal nieuwe abonnees opleverde, zit ook de videostreamingdienst dwars. De opnames van veel producties liggen stil, wat later in het jaar voor minder nieuwe series en films kan zorgen. Voorlopig verwacht Netflix echter nog geen problemen omdat er nog genoeg producties op de plank liggen.