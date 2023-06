Premium Het beste van De Telegraaf

Boy George bankroet na bonje met voormalig bandlid?

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Na een drugsverslaving die hem bijna noodlottig werd en talloze veroordelingen in de rechtbank, zou je denken dat Boy George genoeg ellende in zijn leven heeft gekend. Maar, zoals het er nu naar uitziet, is er weer een nieuw drama in het roerige leven van de ooit zo populaire Britse zanger.