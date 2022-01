Joni Mitchell wil muziek ook van Spotify halen

„Onverantwoordelijke mensen verspreiden leugens die anderen het leven kosten”, schrijft Mitchell op haar website. „Ik ben solidair met Neil Young en de wereldwijde wetenschappelijke en medische gemeenschap op dit vlak.”

Vorige week tekenden honderden artsen en wetenschappers een open brief waarin Spotify werd opgeroepen een specifieke aflevering van The Joe Rogan Experience offline te halen, waarin Rogan de omstreden viroloog Robert Malone interviewde. Malone werkte ooit aan mRNA-vaccins maar heeft de afgelopen jaren vaak desinformatie over coronavaccins verspreid. De open brief was aanleiding voor Young om zijn werk offline te halen, en nu voor Mitchell.

Mitchell is bekend van nummers als Big Yellow Taxi en A Case of You. Beide nummers werden meer dan 100 miljoen keer beluisterd op Spotify, schrijft The New York Times.