Miljuschka Witzenhausen: familiegeschiedenis ook positieve dingen opgeleverd

Ook in haar eigen gezin had Witzenhausen het vroeger niet makkelijk met een vader die al vroeg uit beeld verdween. In haar jeugd had ze weinig en moest er hard gewerkt worden om de eindjes aan elkaar te knopen. Terugkijkend hierop was het voor de kokkin niet allemaal voor niks. „Mijn familiegeschiedenis heeft mij de kracht en het doorzettingsvermogen gegeven waardoor ik ben wie ik nu ben. Maar verder heeft die geschiedenis niets met mij te maken”, vertelt ze in Het Parool.

Witzenhausen weet dat haar geluk in andere dingen zit. „Voor mij zit de lol in eten: bedrijven laten geloven in andere paden die wij dan weer voor ze bedenken, mensen inspireren met eten. En uiteindelijk is mijn grootste drijfveer de kinderen. Ik wil dat ze goed terechtkomen, dat ze wat onbezorgder in het leven staan dan ik. En dat ze weten: waar ik ook sta, welke fouten ik ook heb gemaakt, ik kan altijd mijn moeder bellen. Zoals ik van mijn moeder heb geleerd. Die veiligheid moet je een kind bieden.”