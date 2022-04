Premium Het beste van De Telegraaf

Derde ziekenhuisopname in korte tijd Wendy Kazàn: ’Hans is ernstig verzwakt’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Voor de derde keer ligt Hans Kazàn in het ziekenhuis. „Na ruim twee maanden ziek zijn, is hij behoorlijk uitgeput”, vertelt zijn vrouw Wendy. Ⓒ ANP/HH

De gezondheidstoestand van Hans Kazàn (69) is opnieuw verslechterd na een korte opleving. De goochelaar en televisiepresentator ligt sinds tweede paasdag weer in een Spaanse kliniek in Marbella. Volgens zijn vrouw Wendy is haar echtgenoot ernstig verzwakt en kampt hij opnieuw met dezelfde problemen: voedsel kan hij niet binnenhouden en hij moet veel overgeven. ,,De situatie is volgens de artsen erg gecompliceerd”, zegt ze.