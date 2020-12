Stemmige bewerking van ’De Pest’ biedt geen ontsnapping

Manoushka Zeegelaar Breeveld bezorgt je kippenvel wanneer ze ’St. James Infirmary’... Ⓒ Foto Ben van Duin

Wie hoopt in de schouwburg even te kunnen ontsnappen aan alle corona-ellende, komt bij Orkater bedrogen uit. De theatermakers zijn namelijk, ingegeven door de actualiteit, aan de slag gegaan met de roman De Pest (1947) van Nobelprijswinnaar Albert Camus, over een kustplaats die volledig op slot gaat wanneer er een dodelijk virus uitbreekt.