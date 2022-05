Adam Lambert verwacht musical in 2023 af te hebben

De 40-jarige zanger, die al in verschillende theaterproducties optrad voordat hij in 2009 dankzij American Idol doorbrak, is druk in de weer met het schrijven van muziek voor een theatershow en een bijbehorend album, zo vertelt hij Bang Showbiz.

„Ik werk aan een nieuw album, een conceptalbum voor een musical die ik aan het maken ben. Die zal waarschijnlijk volgend jaar uitkomen. Ik ben de ster van het album, het is mijn stem”, legt hij uit. Of Lambert ook de grote ster van de musical zal zijn, is nog niet duidelijk. Eerder verklapte hij al wel dat de productie gebaseerd is op een echt persoon. „Maar ik ben het niet”, zei hij toen.

Ook over de mensen met wie hij werkt, blijft hij geheimzinnig. „Het is een echt droomteam. We hebben songwriters die ik echt respecteer, een aantal andere artiesten met wie ik samenwerk en professionals uit verschillende disciplines. Het wordt een heel project.”

Hoewel er nog weinig details over de musical bekend zijn, moet men rekenen op veel rock-’n-roll en speelt het overgrote deel van het verhaal zich af in de jaren zeventig.