Loes den Hollander: ’Ik was vier weken van mijn leven kwijt’

Loes den Hollander: „Ik voelde me zo kwetsbaar.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

In Wacht maar af de nieuwste thriller van Loes den Hollander ontwaakt een vrouw in een verpleeghuis. Franka heeft geen idee wat ze er doet, of hoe ze daar terecht is gekomen. Verbijsterd hoort ze dat zij er al weken verblijft om te revalideren. Ze heeft een hersenbloeding gehad en is geopereerd. Haar man gedraagt zich echter vreemd en haar moeder blijkt ineens dood te zijn. Al snel bekruipt haar het nare gevoel dat er een spelletje met haar wordt gespeeld.