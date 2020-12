Monique Collignon is klaar met pittige jaren

Het is niet niks wat de modeontwerpster allemaal overkwam: haar schouder uit de kom, een ’breukje’ in schouder en bekken, een gebroken voet en vijf gebroken ribben. Tel daarbij op de nodige revalidatietijd. „Daarbij kilo’s aangekomen. Deukje in mijn superwoman-gevoel.” Collignon heeft ’besloten dat het klaar is’ en kiest voor een nieuwe aanpak in het nieuwe jaar.

Vanaf 4 januari zal ze ’alle suikers verbannen’ en ’aan een strak regime gaan’ van trainen en gezond eten. „Ik moet straks weer fris en fruitig tevoorschijn komen en mijn hele garderobe, waaronder veel couture stuks, aankunnen.” Dat het niet een eenvoudige opgave zal worden, beseft ze wel: „Wish me luck.”

Helga van Leur laat daarop weten dat ze haar geen geluk wil wensen. „Ik wens je doorzettingsvermogen. Gedeelde smart is halve smart: je bent niet de enige met deze uitdaging.”