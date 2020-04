Diddy boos op twerkende Lizzo

Terwijl op het beeld van Diddy te zien was hoe zijn zoons aan het dansen waren, ging het er bij Lizzo een stuk schunniger aan toe. De Truth Hurts-zangeres begon namelijk te twerken, waarna Diddy haar vroeg om het familievriendelijk te houden. Fans werden echter boos toen een paar uur later model Draya Michele te zien was. Het model liet haar beste sexy dansmoves zien, maar werd niet aangesproken door de rapper.

Diddy liet later echter weten dat het hem niet ging om de sexy dansjes, maar om de scheldwoorden die te horen waren in de muziek van Lizzo. Diddy organiseert de dansmarathon om geld in te zamelen voor zorgpersoneel. Eerder deden Jennifer Lopez en Alex Rodriguez al mee.