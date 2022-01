I Can See Your Voice vervangt in opspraak geraakte The Voice

I Can See Your Voice, gepresenteerd door Carlo Boszhard, begint om 20.00 uur. Doordat het programma niet zo lang is als The Voice of Holland, begint de uitzending van de talkshow Beau daarom een half uur eerder, om 21.30 uur.

RTL maakte zaterdag bekend dat The Voice of Holland van de buis is gehaald vanwege berichten over ongewenst gedrag achter de schermen. Producent ITV heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de aantijgingen, die donderdag worden behandeld in het BNNVARA-programma BOOS.

Tips of weet u meer? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31613650952