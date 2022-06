Black Eyed Peas verwarren Ierland met VK, publiek boos

De actie van afgelopen zaterdag kon op veel boe-geroep rekenen. Verschillende Ierse fans uitten ook de dagen na het optreden hun ongenoegen. Zo schreef iemand op Twitter: „Ierland is niet in het Verenigd Koninkrijk en dat is waarom we ’boe’ riepen tijdens het concert.”

Zanger will.i.am reageert verontschuldigend op de tweet. „Het spijt me van die fout. Vergeef alsjeblieft mijn onwetendheid en aanvaard mijn excuses.” Op een andere tweet, die niet langer zichtbaar is, reageert de artiest: „Je hebt 1000% gelijk. Het is niet verwarrend. Ik heb genoeg tijd doorgebracht in dit deel van de wereld om het verschil te weten. De fout van vandaag was gênant. De Ierse Republiek heeft gevochten voor hun onafhankelijkheid en dat is inspirerend.”