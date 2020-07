Astrid Joosten: ’De balans is uit mijn werk’

Presentatrice Astrid Joosten: „Ik denk dat je in de loop der jaren steeds beter wordt.” Ⓒ foto annemieke van der togt

Astrid Joosten keert dinsdagavond terug met haar S.P.E.L.show. De taalquiz gaat het derde seizoen in met mooie scores. Ook is ze wekelijks te zien als het boegbeeld van 2 voor 12. De presentatrice is, „om de balans terug te brengen in haar werk”, daarnaast in gesprek over een (eigen) interviewprogramma.