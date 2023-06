Dilemma voor laatste koppel in ’Kopen zonder kijken’

Karlijn en Ferdi zijn uit hun huurhuis gegroeid en zoeken al zes jaar naar iets nieuws. In de tussentijd overleed Ferdi’s moeder en werd de woningmarkt er niet bepaald toegankelijker op. Het koppel durft geen scherpe keuzes te maken. Dus komt het RTL-programma natuurlijk als geroepen. Hoewel er, zoals gewoonlijk, ook concessies moeten worden gedaan. Want een groot huis in Zwolle gaat simpelweg niet meer lukken voor het geld dat dit koppel te besteden heeft. Kiezen ze dus voor een kleiner huis, of vertrekken ze uit de stad waar ze zich zo thuis voelen?

Karlijn geeft toe dat ze het best moeilijk heeft, nu ze het plaatje in haar hoofd moet bijstellen. Maar met zes seizoenen op de teller, weet het team van Kopen zonder kijken natuurlijk ook hoe ze het onderste uit de kan kunnen halen. En daar zijn ze trouwens nog lang niet klaar mee. De opnames van het zevende seizoen zijn al begonnen.